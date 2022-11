Emergenza maltempo in Sardegna. L’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile si protrarrà per tutta la giornata di oggi fino alla mezzanotte. Durante la notte appena trascorsa forti piogge hanno interessato soprattutto il centro della Sardegna.

Nella serata di ieri una violenta tromba d’aria ha colpito il territorio di Oristano causando allagamenti nei piani bassi di alcuni edifici e la caduta di alberi, più di 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco. Maltempo anche in provincia di Nuoro-

Le maggiori criticità si sono registrate nel comune di Bosa dove il fiume Temo, esondando dalla Diga Santu Crispu, ha cominciato ad attraversare l’abitato: a scopo precauzionale sono state evacuate sei persone in un centro di accoglienza, alcune imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare, danneggiato il pontile galleggiante.

E’ ancora in atto il monitoraggio degli argini del corso d’acqua, con oltre 40 interventi svolti. Numerose vie sono state invase da acqua e fango. Una tettoia è crollata precipitando sulle auto parcheggiate, ma nessuno per fortuna è rimasto ferito. La strada per Montresta è stata chiusa per caduta massi.

Molti Comuni sardi hanno chiuso le scuole e i parchi. Ad Alghero il vicesindaco ha firmato ieri un’ordinanza con cui dispone la chiusura delle scuole, dei parchi urbani e del cimitero, lo stesso è avvenuto a Guspini e ad Arbus. Poi Oristano, Terralba, San Nicolò d’Arcidano, Arborea, Uras, Solarussa, Bosa, Ales. I cittadini sono stati invitati a rimanere in casa e ad evitare spostamenti in auto se non strettamente necessari.

