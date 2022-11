Declassata l’allerta per rischio idraulico e idrogeologico sull’intera Sardegna.

L’attenuazione delle piogge nelle ultime ore ha portato la Protezione civile regionale a declassare l’allerta per rischio idraulico e idrogeologico sull’intera Sardegna.

Sino alla mezzanotte di oggi, martedì 22 novembre, questi i nuovi livelli d’allerta: codice verde (assenza di fenomeni significativi prevedibili), per rischio idraulico e idrogeologico su Campidano e Flumendosa Flumineddu; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico su Iglesiente; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico su Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

