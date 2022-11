Seconda sconfitta consecutiva in casa per la Torres che perde per 1-0 col Fiorenzuola. A far parlare è soprattutto il modo in cui i rossoblù hanno perso, visto che hanno dominato la gara in fase offensiva senza mai riuscire a segnare un gol.

Scappini e compagni hanno infatti assaltato l’area avversaria dal primo all’ultimo minuto della sfida. Poi il gol di Mastroianni, al 76’, che ha messo la gara su un binario complicato ma non ha fermato le sortite sassaresi.

Nel finale è successo di tutto. Fiorenzuola in 10 per l’espulsione di Quaini. Quindi assalto all’arma bianca della Torres che è andata pesantemente vicina al pareggio con Scappini e Suciu: nel primo caso miracolo del portiere ospite; nel secondo grave errore dell’attaccante rossoblù.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it