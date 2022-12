Quando è stato fermato dai carabinieri ha fornito un nome falso, ma è stato tradito dalla carta d’identità che diceva di aver smarrito e la patente di guida ormai scaduta. L’uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per falsa attestazione di identità a un pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto a Cagliari, in via Borgo Sant’Elia, dove lo stesso è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri per accertamenti, mentre si trovava a bordo di un autocarro.

Dopo aver dichiarato di aver perso i documenti, gli uomini dell’Arma hanno ritrovato nel vano portaoggetti la sua carta d’identità, in cui erano riportati nome e cognome differenti. Così come per la patente di guida, non più in corso di validità.

