Città metropolitana di Cagliari, dalla Regione arrivano 174 milioni

La Giunta regionale ha destinato un finanziamento complessivo di 174 milioni di euro alla Città Metropolitana di Cagliari, attingendo ai fondi per lo Sviluppo e la Coesione. Queste significative risorse saranno impiegate in una serie di interventi strategici volti a potenziare infrastrutture e servizi del territorio.

Nel dettaglio, i fondi saranno così ripartiti: 45,5 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana; 35,4 milioni di euro destinati al completamento del nuovo Palazzetto dello Sport di Cagliari, con previsione di ultimazione entro il 2026; 24,3 milioni di euro a favore della cultura, del patrimonio e del paesaggio; 17,5 milioni di euro per il miglioramento della mobilità e dei trasporti; 13,8 milioni di euro per l’ambiente e la transizione ecologica; 4,6 milioni di euro dedicati alla transizione energetica e digitale.

A questi importi si aggiungono ulteriori iniziative di grande rilevanza, tra cui l’adeguamento della strada che collega Assemini a Sestu, la riqualificazione di complessi di edilizia residenziale pubblica nel capoluogo, lo sviluppo di progetti per l’innovazione e la digitalizzazione, la creazione di nuove infrastrutture irrigue a beneficio delle aree rurali e azioni mirate a rafforzare la capacità amministrativa della Città Metropolitana.

