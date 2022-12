Ammonterebbe a un milione di euro il bottino rapinato dal commando che ieri mattina ha assaltato un furgone portavalori sulla Carlo Felice all’altezza di Giave.

Dopo aver fermato il mezzo blindato con un’auto incendiata in mezzo alla strada, i banditi avevano aperto il fuoco contro le guardie giurate. Il bilancio della sparatoria è di tre feriti, due vigilantes e una ragazza. Il bottino sarebbe dunque ingente. I malviventi sono riusciti a sottrarre parecchi sacchi di denaro prima di essere interrotti dall’arrivo dei Carabinieri. Dopo aver ingaggiato uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine sono fuggiti, riuscendo a far perdere le loro tracce. Le auto utilizzate per la fuga sono state poi trovate bruciate nella zona di Bolotana.

