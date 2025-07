Grande paura a San Teodoro, auto esce di strada e si ribalta

L'auto viaggiava con due persone a bordo che fortunatamente non hanno riportato gravi ferite a seguito dell'incidente

Un’auto con due persone a bordo è uscita di strada e si è ribaltata questa mattina sulla SS125, all’altezza di Straulas. Fortunatamente, i due occupanti non hanno riportato gravi ferite.

La squadra 14A dei Vigili del Fuoco di San Teodoro è intervenuta prontamente per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza il veicolo.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche il 118, i Barracelli e le Forze dell’Ordine per le operazioni del caso. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.

