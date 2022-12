Un tesoretto da 9 milioni di euro quello delle multe contestate a Cagliari da gennaio a novembre 2022. Si tratta di circa 836mila euro al mese. Ben più di quel che ci si aspettava, con un aumento di circa 700mila euro.

Gli introiti derivati dalle sanzioni sono in parte vincolati e dovranno essere utilizzati per migliorare la viabilità cittadina. Un traguardo sempre più vicino dato l’ammontare degli incassi.

I dati della Polizia locale parlano di 8.051.098,85 euro in entrata per violazioni al codice della strada. Di questi, 3.571 sono a carico di amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i superamenti dei limiti di velocità, sono ben 217.497 euro quelli entrati nelle casse del Comune. La violazione di regolamenti comunali, come l’occupazione interdetta di suolo pubblico, invece è costata 519.044 euro.

A queste si aggiungono le spese di notifica, che sono a carico del trasgressore, per un valore di 598.264,94 euro per il codice della strada e a 24.164,09 per le altre violazioni.

