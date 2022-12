Nella giornata di ieri a Sant’Antioco un disoccupato di 56 anni è stato arrestato in flagranza di reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa sono le accuse.

L’uomo si sarebbe reso responsabile di inseguimenti, insulti e minacce di morte nei confronti del nuovo compagno della sua ex. Il tutto in barba al divieto di avvicinamento alla stessa.

I carabinieri della locale Stazione, in seguito a una segnalazione, sono intervenuti in via Nazionale, dove hanno trovato l’uomo che inseguiva a piedi il compagno attuale della ex fidanzata, ingiuriandolo e minacciandolo di morte.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.

