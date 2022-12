La Polizia di Stato ha chiuso per 20 giorni un noto esercizio pubblico del litorale quartese in seguito al grave episodio avvenuto lo scorso 4 dicembre che ha visto il coinvolgimento di personale dello stesso esercizio. In quella occasione un avventore aveva subito una violenta aggressione con il coinvolgimento di personale dello stesso locale.

Nella nottata di quel giorno gli agenti della Volante della Questura erano intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 113 da parte di un cittadino che aveva prestato soccorso a un uomo riverso a terra, vittima di un violento pestaggio. La vittima dell’aggressione era stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “SS. Trinità” e gli erano stati prescritti 30 giorni di cure.

Per delineare la reale dinamica dell’episodio sono in corso le indagini dei poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena. Il provvedimento del Questore di Cagliari, emesso ai sensi dell’art. 100 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa al titolare del locale e tiene conto anche di precedenti irregolarità riscontrate sempre nello stesso esercizio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it