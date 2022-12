La notizia era nell’aria già dallo scorso settembre dopo il terribile flop elettorale di Impegno Civico alle politiche. Ma ora Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, assicura che la rottura tra l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la giornalista di Selargius Virginia Saba è vera. La separazione sarebbe stata presa di comune accordo ed ora, tra l’ex leader dei Grillini e la cronista sportiva laureata in Teologia sarebbe comunque rimasto “un rapporto di amicizia speciale”.

L’amore tra Di Maio e la Saba, sbocciato tre anni fa durante un pranzo elettorale, come aveva raccontato la giornalista al Corriere della Sera, ha riempito le copertine dei settimanali di gossip, mandando in visibilio i paparazzi.

I due sono stati immortalati in molte occasioni, ma hanno raccontato spesso e volentieri sui social la loro storia d’amore e i loro movimenti, in vacanza e durante l’attività istituzionale di Di Maio.

Eppure, dopo la tranvata elettorale presa da Di Maio alle scorse elezioni era iniziata a circolare la notizia della fine della loro relazione. Notizia che i due protagonisti avevano bollato come una malignità non vera. D’estate, però, la giornalista – autrice di un libro di successo – era apparsa sui social sempre da sola o in compagnia della amiche, ma mai con il fidanzato. Ora la rivelazione di Dagospia.

