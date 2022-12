Un terribile incidente si è verificato a Cagliari in via Riva di Ponente alla fine del ponte della Scafa. Una smart con a bordo due ragazze è uscita di strada finendo contro un palo della luce. Le due ragazze sono state portate in ospedale in codice giallo, mentre l’auto è semidistrutta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it