Addio ai tamponi negativi in farmacia per dimostrare di essere guariti dal Covid. E alle lunghe quarantene in casa. In realtà il tampone fai da te è stata una prassi abituale per tantissimi italiani in questi anni difficili (i numeri dei bollettini ufficiali sono sempre stati sottostimati) perché in tanti, pur essendosi ammalati, non hanno mai dichiarato la propria positività al Covid.

Tra qualche giorno questa prassi diventerà del tutto regolare: dopo aver scoperto di essere positivi se asintomatici si potrà infatti uscire di casa senza fare un tampone in farmacia che attesti la guarigione, mentre se sintomatici bisognerà aspettare almeno 24 (o forse 48) ore dalla scomparsa dei sintomi.

Le nuove regole sulla quarantena per il Covid previste nel decreto-legge, atteso entro la settimana nel Consiglio dei ministri, rivedranno radicalmente le prescrizioni per chi si ammala di Covid istituzionalizzando finalmente un senso di responsabilità individuale che in questi ultimi anni si era perso nelle tassative prescrizioni di legge.

Nel dettaglio, in base alle prime anticipazioni del decreto, chi scoprirà di essere positivo con un tampone e non ha sintomi potrà uscire dall’isolamento dopo 5 giorni e senza necessità di esibire un test negativo, chi invece ha dei sintomi comunque potrà uscire di casa se per almeno 24 ore (si valuta un ampliamento a 48 ore) non ha febbre. Ma dovrà indossare la mascherina per 5-7 giorni. Unica eccezione potrebbe essere quella per i lavoratori della sanità: chi è positivo dovrà ancora restare in isolamento per 7 giorni.

