Anche quest’anno a Cagliari ci sarà il tradizionale scambio di auguri natalizi sabato in Episcopio tra il vescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi e i fedeli. Per consolidare il legame di fraterna spiritualità , il 24 dicembre, a partire dalle 9.30 alle 12.30, il vescovo aprirà anche quest’anno le porte della sua dimora di piazza Palazzo a coloro che vorranno partecipare ad uno scambio di saluti e auguri nel giorno della vigilia del Santo Natale.

“Il Natale è l’incontro dello stupore e dell’amore, che cambiano la vita – è il messaggio del presule -. Ogni fase della vita, a ben vedere, evolve se è accompagnata dallo stupore dell’amore: dai bambini che si stupiscono per le piccole scoperte quotidiane ai ragazzi che si stupiscono degli orizzonti che si schiudono davanti a loro; dai giovani per lo stupore di inedite relazioni coinvolgenti e travolgenti, agli adulti che si stupiscono per la possibilità di generare novità; fino ad arrivare allo stupore saggio degli anziani che con ammirazione scorgono la pienezza della vita. Quando in questi passaggi viene meno lo stupore – conclude – si è travolti dalla tristezza e da sterili rammarichi che conducono all’isolamento e alla divisione”.

