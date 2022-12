Un gruppo di giovani, tutti ogliastrini, è stato fermato all’alba del 26 dicembre scorso dai carabinieri di Tortolì. All’interno di uno dei due veicoli in cui viaggiano sono stati trovati 33 candelotti non a norma.

I prodotti, posti sotto sequestro, non erano confezionati con carta ma con tubi di Pvc con all’interno polvere pirica, del legno morbido utilizzato come tappo e del filo di ferro modellabile per pressare il tutto. L’effetto sarebbe potuto essere sì un grosso rumore, ma soprattutto un propagarsi di schegge, anche letale.

Si è scongiurato il peggio ed il materiale verrà analizzato per essere classificato nella scala degli ordigni. Saranno poi effettuati successivi accertamenti sulla sostanza e sulla presenza di eventuali impronte e Dna sul materiale.

I quattro giovani sono stati denunciati. Sequestrati anche gli apparati telefonici allo scopo di addivenire all’apice della piramide di produzione degli stesi manufatti.

Continueranno in maniera attiva i controlli al fine di prevenire i reati in genere ed in particolare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’utilizzo e detenzione di materiale esplodente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it