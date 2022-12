Tragedia sull’Orientale Sarda, dove una giovane di 30 anni, Lisa Lussu, è stata travolta e uccisa da un suv.

Il fatale evento si è verificato ieri sera all’altezza del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera. Il conducente si è subito fermato per i soccorsi. L’allarme è stato immediato ma per la giovane non c’è stato niente da fare: è morta sul colpo.

La ragazza si stava dirigendo verso Villaputzu con un monopattino, quando è finita sotto il fuoristrada.

In corso le indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito per accertare le cause del tragico incidente.

