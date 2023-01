Tifosi assiepati all’aeroporto dii Elmas per attendere il nuovo tecnico del Cagliari Claudio Ranieri che atterrerà tra pochi minuti in Sardegna. Poi ci sarà il trasferimento alla Unipol Domus per la prima conferenza stampa e il primo allenamento con la squadra ad Asseminello.

Intanto si attendono i rinforzi del mercato di gennaio e sono sempre più insistenti le voci di un ritorno di Radja Naingollan dopo la breve partentesi con l’Anversa. Il Ninja potrebbe ritornare addirittura per la prossima partita con il Como prevista sabato 14 gennaio all’Unipol.

L’accoppiata Ranieri-Naingollan fa sognare i tifosi rossoblù che credono in uno scatto d’orgoglio della squadra che nelle prossime tre partite, con il Como, il Cittadella e la Spal, potrebbe rimettersi al passo delle concorrenti per la promozione in serie A.

