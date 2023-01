Continua l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso una allerta fino a domani per vento e mareggiate sui settori occidentali e sulle aree montuose della Sardegna.

Fino alle 18 di oggi l’isola sarà interessata da precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale. I cumulati saranno elevati, compresi dai 40 ai 60 millimetri in 24 ore.

Come riporta l’Ansa Sardegna, il vento di libeccio – stando all’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu – soffierà forte lungo le coste con punte di 85 km all’ora. Mare molto agitato, con onde da 4 a 6 metri di altezza.

Le temperature sono in calo soprattutto nell’entroterra a partire da stasera fino a giovedì: le minime scenderanno sotto lo zero sopra i 750 metri, mentre le massime non supereranno gli 11 gradi. Prevista neve nei paesi del centro Sardegna, sui rilievi del Gennargentu, i Sette Fratelli e il Montiferru.

