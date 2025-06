Sardegna nella morsa del caldo africano, temperature fino a 42 gradi

Un'altra ondata di caldo sta investendo l'Italia e in particolare la Sardegna, dove nel prossimo weekend sono attese temperature ben oltre i 40°C

L’estate prende il sopravvento con una nuova e intensa ondata di caldo africano. A confermarlo è il meteorologo Mattia Gussoni del portale iLMeteo.it, che parla di un’anomalia climatica destinata a farsi sentire su tutto il bacino del Mediterraneo nei prossimi giorni.

La causa va ricercata nelle masse d’aria provenienti direttamente dal cuore del Sahara – in particolare da Marocco, Algeria e Tunisia – dove le temperature attuali sfiorano già i 46-48°C. Questa bolla d’aria rovente, tipica del clima subtropicale, si sposterà verso l’Europa e l’Italia a partire da domenica 22 giugno, determinando un forte aumento delle temperature e condizioni di stabilità atmosferica.

Le regioni più colpite saranno la Sardegna, la Puglia e la Basilicata, con punte previste fino a 42°C. Nelle ore pomeridiane, in molte città italiane si supereranno agevolmente i 35-38°C, con situazioni particolarmente critiche nelle aree urbane e nei contesti poco ventilati.

“Sarà tra Giovedì 26 e Sabato 28 Giugno che il meteo raggiungerà il suo apice termico” spiega ilMeteo.it. “I modelli previsionali indicano una persistente bolla d’aria calda in quota, che favorirà temperature massime fino a 40°C e in alcuni casi anche 41-42°C nelle zone interne della Sardegna come il Campidano, il Sarcidano e il Nuorese“.

