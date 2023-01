Temperature in picchiata in Sardegna, che non risparmia pioggia e soprattutto grandine. Un nostro lettore ci ha inviato una immagine di una strada della sua cittadina, Iglesias, completamente tinta di bianco dopo una lunga grandinata.

Un invito a tutti i lettori: se avete foto della vostra città o del vostro paese con pioggia, grandine o neve, inviatecele pure a redazione@cagliaripad.it

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it