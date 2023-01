La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalla serata di oggi, martedì 24, e sino alle ore 18 di domani, mercoledì 25 gennaio 2023, la Sardegna sarà infatti interessata da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; a carattere nevoso sopra i 900 metri.

Gli accumuli al suolo, specifica l’avviso, risulteranno localmente superiori ai 40 centimetri.

Raccomandata massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale. Guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Giova rammentare che lungo la Strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei.