Un 2022 particolarmente positivo per presenze turistiche ad Alghero. Ed in particolare alle Grotte di Nettuno: con le sue visite record è risultato il sito ambientale più visitato in Sardegna, tra i più frequentati in Italia.

Con 227.203 presenze (+16% rispetto al 2019), per la prima volta il complesso monumentale di Capo Caccia sfonda le duecentomila presenze.



Ma l’impennata di visitatori ha interessato prepotentemente anche il sistema museale cittadino. È l’effetto dell’Alghero Experience, il progetto di promozione turistica realizzato dalla Fondazione e dal Comune col contributo attivo del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, che unisce immagine e comunicazione.

“La Fondazione Alghero è ormai un esempio virtuoso di come gestire con competenza e professionalità il nostro patrimonio storico e culturale” commenta il sindaco Mario Conoci. “È sul turismo culturale e ambientale che la Riviera del Corallo può continuare a puntare con sempre maggior convinzione. Lavorando in sinergia con i territori della Rete Metropolitana, andando ad arricchire l’ampia offerta turistica da proporre ai visitatori”.