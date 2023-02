Nella terza serata di Sanremo 2023, i Maneskin hanno suonato sul palco dell’Ariston. Al loro fianco per il brano “Gossip” c’è stato Tom Morello, mito del rock nei Rage Against The Machine e negli Audioslave.

Il celebre chitarrista ha presenziato alla giornata fatta di interviste e incontri con i fan dei Maneskin con una maglia dedicata ad Antonio Gramsci.

Da sempre legato agli ambienti progressisti e comunisti americani, la scelta di Morello non è solo estetica: da anni conosce e studia la storia e le opere del pensatore sardo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it