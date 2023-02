“La Regione intervenga perché sia assicurato in tutti i territori della Sardegna un servizio omogeneo di assistenza educativa scolastica che garantisca il diritto allo studio e la piena integrazione degli studenti con disabilità e, al tempo stesso, tuteli i lavoratori delle cooperative coinvolte negli appalti dei servizi educativi degli enti locali”.

Lo chiede Laura Caddeo (Demos) con una mozione depositata in Consiglio regionale.



La consigliera regionale fa cenno soprattutto alle condizioni degli educatori, che spesso ricadono anche sugli studenti. Come la mancanza di una continuità educativa e l’impossibilità per i lavoratori di conseguire lo stipendio nel momento in cui la scuola rimane chiusa.

La mozione promossa dalla Caddeo e sostenuta dall’intera opposizione impegna il presidente della Regione Christian Solinas e la giunta regionale a regolamentare il servizio di assistenza educativa scolastica sul territorio regionale e promuovere a livello nazionale l’adozione di strumenti analoghi.

