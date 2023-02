Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha annunciato la sospensione degli eventi collaterali alla Sartiglia 2023 a seguito del dramma accaduto a Silì.

“Riteniamo sia un primo doveroso segno di rispetto verso la giovane vittima di questa tragedia” ha spiegato in una nota. “In questi giorni, che dovrebbero essere di festa, invitiamo tutti a vivere con sobrietà, garbo e rispetto questo momento di dolore”.



Massimo cordoglio alla famiglia ed in particolare al padre della piccola Chiara, impegnato nella polizia locale. “Siamo tutti molto colpiti e proviamo profonda tristezza e dolore. La comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane Chiara per offrire sostegno e solidarietà in questo momento difficile. Ci sentiamo particolarmente vicini al padre della vittima che conosciamo bene”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it