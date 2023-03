La Sardegna è notoriamente terra di centenari. Il record, risaputo, è stato confermato da un recente studio Eurostat sull’attesa di vita in Europa. Secondo la ricerca nell’isola l’aspettativa di vita raggiunge 83 anni. La media europea è invece calata a 80,1.

La regione con l’attesa di vita più alta è quella di Madrid (85,4), mentre quelle meno longeve sono in Bulgaria (69,7 nel Severozapaden). In generale le regioni in cima alla classifica sono situate in Spagna, nella penisola Scandinava e in Italia. In Italia il record è quello della Provincia autonoma di Trento che supera quota 84.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it