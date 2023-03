Si chiama “Sa Festa” ed è un murale realizzato lo scorso anno dall’artista atzarese Mauro Patta. L’opera, che misura 27 metri quadri si trova ad Uras, in provincia di Oristano, ed è uno dei 100 murales più belli del mondo del 2022. A premiarla è il sito “Street Art Cities” che ogni anno seleziona la migliore street art del mondo. L’autore si è classificato 23°.

Come ha spiegato lo stesso artista lo scorso anno, “L’opera è un omaggio al paese di Uras, ai suoi colori e alle sue tradizioni. Nel centro è raffigurata una donna in abito tradizionale, caratterizzato dallo scialle ricamato. Alle sue spalle sono presenti elementi e colori che richiamano sempre il suo abbigliamento, come il viola del grembiule e della gonna e il rosso del primo fazzoletto. Lo sfondo floreale, che ricorda anche un broccato sardo, è un chiaro riferimento alle feste paesane e all’usanza di spargere migliaia di fiori lungo le vie in cui passano le processioni”.

