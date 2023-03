Chiesto il rinvio a giudizio per Fabrizio Aru, 33 anni di Ussana, organizzatore del “Soho Discoclub”, nota discoteca in via Newton, a Cagliari, molto frequentata dai più giovani.

Secondo l’accusa, mossa dalla pm Ginevra Grilletti, come riporta L’Unione Sarda, il ragazzo avrebbe seguito una 24enne mentre si recava in bagno per costringerla a compiere atti sessuali fino a quando non è arrivato un avventore che doveva utilizzare il servizio.

A denunciare il fatto è stata la stessa giovane, che si è costituita come parte civile con l’avvocato Carlo Amat. L’organizzatore del locale, invece, è difeso dal legale Massimiliano Masia.

Il 33enne dovrà presentarsi di fronte al giudice Luca Melis il prossimo 10 maggio. L’imputato ha respinto tutte le accuse.

