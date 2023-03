Auto in fiamme nella notte di sabato scorso a Quartu e Sestu.

Nel primo caso l’incendio ha danneggiato una Renault in sosta in via Perra, mentre nel secondo caso il rogo è divampatao in zona Monte Corrax’e.

L’allarme è arrivato dagli automobilisti in transito.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari che sono riusciti a domare le fiamme.

In corso le indagini per verificare le cause dell’accaduto e trovare i responsabili. Non si esclude, infatti, alcuna pista sebbene i pompieri non abbiano trovato alcuna traccia di liquido infiammabile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it