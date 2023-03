Inizieranno questa mattina dalle 9 i lavori di riqualificazione di via Roma, a Cagliari.

Come annunciato dal sindaco Paolo Truzzu, le corsie lato portici saranno chiuse al traffico fino all’autunno e il flusso delle auto si sposterà sul Lungomare New York 11 settembre.

“Chi può, eviti di usare l’auto”, ha detto l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. “Mi rendo conto che non tutti possano permetterselo – ha precisato -, ma nei prossimi giorni è prevedibile che ci sia qualche criticità, in attesa di un assestamento”.

L’intera zona da via Sonnino e viale Diaz fino a viale Trieste e Sant’Avendrace vedrà importanti cambiamenti alla viabilità.

Precisamente, chi arriva da via XX Settembre potrà attraversare viale Diaz e procedere su via Pirastu per poi svoltare in via Campidano e ritrovarsi in piazza Deffenu.

Stesso percorso per chi arriva da viale Diaz, che dovrà svoltare a sinistra prima del palazzo dell’Enel. La svolta a destra per raggiungere viale Regina Margherita, invece, è sempre consentita.

