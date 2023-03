“Ridurre il gap infrastrutturale della Sardegna deve diventare una priorità per la giunta regionale e per il governo nazionale. Fino ad ora abbiamo assistito ad una intollerabile melina che hanno pagato solo i Sardi”: così l’europarlamentare della Democrazia Cristiana Francesca Donato.

Per la Parlamentare europea eletta nella circoscrizione Sicilia-Sardegna “da anni si parla di accelerazione sul completamento di diverse arterie stradali Anas per le quali il Presidente Solinas ha assunto le funzioni di commissario di governo; in particolare rimane scandalosa la situazione della Olbia-Arzachena-Palau, diventata un vera ferita per il territorio gallurese”.

“A breve – sottolinea Donato – il governatore Solinas incontrerà il Ministro delle Infrastrutture Salvini e i vertici dell’Anas per fare il punto sulla situazione e valutare quali opere inserire tra le priorità nazionali. Non basta però ‘salvare’ qualche opera: serve una vera strategia per ridurre il gap infrastrutturale della Sardegna che, come la Sicilia, soffre i costi della sua insularità, ma non potrà mai avere un Ponte” conclude.

