Si è parlato di endometriosi nell’incontro tra esperti, pazienti e cittadini nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 marzo, ospitato nella Sala del Consiglio comunale di Cagliari.

A dar loro il benvenuto il presidente Edoardo Tocco che ha sottolineato l’”importanza dell’iniziativa, non soltanto per le donne, ma per l’intera comunità, sia sotto il profilo sanitario che sociale”.

I numeri dell’endometriosi in Italia e nel mondo

Nel mondo sono circa 190 milioni le donne e le adolescenti colpite da endometriosi durante l’età riproduttiva, anche se alcune possono soffrirne oltre la menopausa. In Italia ne sono affette tra il 10 e il 15% delle donne in età riproduttiva. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o con difficoltà a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce di età più basse.

L’endometriosi può avere un impatto notevole sulla qualità di vita, sia per l’aspetto sintomatologico (dolori mestruali, dolore pelvico cronico, dolore durante i rapporti sessuali, difficoltà o dolore alla minzione, difficoltà o dolore alla defecazione), sia per il potenziale impatto negativo sulla fertilità.

L’evento organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’Endometriosi del 28 marzo e istituita nel 2014 per porre l’attenzione su una malattia, è stato patrocinato dal Lions Club circoscrizione 6 – zona A, dal Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Università degli Studi, dall’Azienda ospedaliera Universitaria e col sostegno dell’Amministrazione comunale di Cagliari.

L’Aou di Cagliari in prima linea sull’endometriosi

Il Centro endometriosi dell’Aou di Cagliari è attivato dal 2005 e si occupa dell’inquadramento diagnostico e terapeutico di oltre mille pazienti.

Il Centro si occupa prevalentemente del trattamento delle forme più gravi della malattia, la cosiddetta endometriosi infiltrante che interessa circa 100 donne all’anno.

Nel caso sia necessario intervenire chirurgicamente è presente un’equipe multidisciplinare composta da ginecologo, chirurgo-cole-rettale e urologo.

La Ginecologica e Ostetrica del Duilio Casula è attiva nel campo della ricerca scientifica nei confronti di questa malattia e tali studi hanno contribuito ad approcci diagnostici, terapie mediche e trattamenti chirurgici delle varie forme di endometriosi.

