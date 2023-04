La Sardegna è tra le mete preferite degli italiani che scelgono di fare un viaggio per il ponte del primo maggio 2023.

Secondo la classifica delle 20 città italiane più gettonate del portale Holidu, sono ben due le località sarde in top 5.

Al primo posto c’è Nizza, seguita da Roma in seconda posizione. Subito dopo si trova Porto Cervo, tra le località più ambite dagli italiani che vogliono trascorrere qualche giorno in relax e all’insegna del mare e del bel tempo.

Al quarto posto torna una meta estera, Maiorca, mentre in quinta posizione ancora una località sarda: è Olbia. Chiude la top 5 Fiumicino.

Per quanto riguarda il numero medio di persone per destinazione: a Porto Cervo si registrano in media 2 persone a soggiorno, mentre a Olbia sono 3 per pernottamento.

Anche per quanto riguarda le mete più costose, la Sardegna resta in pole position con Porto Cervo che si conferma come la località più dispendiosa con oltre 300 euro di spesa media a notte. Olbia, invece, è più economica con 100 euro di spesa media a soggiorno.

