Aveva un nome e una storia il clochard trovato morto ieri tra le aiuole di via Liguria, a Cagliari. Si chiamava Cristiano Picciau ed era molto conosciuto dagli automobilisti che transitavano nella zona di via dei Giudicati, dove chiedeva l’elemosina.

Aveva 51 anni e viveva per strada, nonostante avesse una famiglia e una casa dove ritornava ogni sera. Nel suo corpo non c’erano segni di violenza e la polizia ipotizza che sia morto per cause naturali.

“Cristiano Picciau era un clochard, ma anche una persona che aveva una storia e dei sentimenti. La sua morte lascia un vuoto nella città e nel cuore di chi lo ha conosciuto”, si legge in un post della pagina FB Cagliari Capitale che riporta una testimonianza della cugina Veronica Picciau: “Cristiano ha una famiglia che lo ha sempre supportato e sostenuto, aiutato in tutti i modi affinché uscisse dal quel mondo malato che è la droga , non era un senza fissa dimora ma ogni giorno rientrava a casa dei genitori ormai 90 enni ed era accudito come fanno tutti i genitori ma lui ha scelto di continuare per la sua strada e nessuno poteva scegliere per lui”.

