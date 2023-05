Gli agenti del commissariato di Iglesias hanno arrestato a Gonnesa due giovani, rispettivamente di 21 e 20 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due giovani sono stati fermati mentre spacciavano nel campo di calcetto dell’oratorio parrocchiale frequentato anche da minori.

Dopo esser stati identificati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Sono stati scoperti in possesso circa 107 grammi di marijuana, contenuti all’interno di una busta per alimenti. Presenti anche 1 bilancino di precisione, varie buste e ritagli in cellophane trasparente e 90 euro.

Il 21enne è stato portato a Uta. Il ventenne è stato accompagnato agli arresti domiciliari, in attesa della convalida del gip.

