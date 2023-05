Il Gruppo PD in Consiglio regionale ha presentato una interrogazione, primo firmatario Giuseppe Meloni, sul violento incendio divampato nei giorni 27 e 28 gennaio 2022 nell’area industriale di Macchiareddu che ha interessato archivi dell’Amministrazione regionale, di Enti, Aziende regionali e sanitarie. Il materiale distrutto, riferiscono i consiglieri, di proprietà di diversi soggetti pubblici, riguarderebbe la documentazione relativa ad archivi storici, di deposito e correnti sia dell’Amministrazione regionale sia di Enti e Aziende regionali e sanitarie, per diverse migliaia di metri lineari di carte. In alcuni casi, si tratterebbe addirittura di documentazione “unica”, di valore storico e/o contenente dati altamente sensibili la cui perdita determinerebbe un danno irreparabile e gravi conseguenze operative, amministrative, giuridiche, e sulla riservatezza dei cittadini.

Nell’interrogazione è pertanto chiesto, al Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, se si sia provveduto a quantificare la documentazione incenerita, a individuare le rispettive tipologie documentali e se si disponga di elenchi di consistenza e di censimento; quali archivi di valenza storica e culturale siano andati perduti, la loro consistenza le tipologie degli atti e gli anni di produzione degli stessi. Quali misure siano state adottate per il recupero dei dati contenuti nei documenti distrutti.

Chiedono inoltre quali siano state le modalità di selezione del fornitore del servizio di custodia, la durata degli affidamenti, le eventuali proroghe e gli importi riconosciuti, nonché le verifiche, effettuate prima e nel corso degli affidamenti, circa i requisiti di legge degli immobili, il rispetto delle prescrizioni sulle modalità di conservazione e sulle misure di sicurezza a tutela degli archivi; La quantificazione del danno economico derivante dalla perdita degli archivi, le azioni risarcitorie intraprese e quelle di natura giudiziaria assunte al fine di individuare eventuali responsabilità.

