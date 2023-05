Il Teatro Lirico di Cagliari sbarca su Spotify con la nuova serie podcast dal titolo “In Scena“. Si tratta di un talk sulle opere, approfondimenti, aneddoti e curiosità sui titoli e nomi in cartellone. L’obiettivo è raggiungere nuovi target sia per le opere che per i concerti.

Il primo appuntamento sarà con il sovrintendente del Lirico Nicola Colabianchi: un un breve ma significativo excursus sulle origini del teatro e dell’opera. Nel secondo episodio, l’ospite nella Media Factory del Lirico sarà Beatrice Venezi, una delle giovani rivelazioni della scena internazionale.

La nuova serie di podcast su Spotify si inserisce nell’ambito delle attività di comunicazione previste nel 2023, pensate per incentivare la divulgazione culturale e raggiungere un pubblico multi-target, locale e nazionale.

