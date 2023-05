Alghero in prima linea nell’accoglienza dei profughi della guerra in Ucraina. Oggi i primi cittadini ucraini sono stati accolti in due appartamenti ricavati nell’edificio comunale dell’ex Ostello della gioventù, nella borgata di Fertilia.

L’iniziativa rientra nell’ampliamento del sistema “Servizi di accoglienza e integrazione” del ministero dell’Interno, cui ha aderito il Comune di Alghero.

“Alghero conferma la sua straordinaria propensione all’accoglienza, in linea con i grandi sforzi che quotidianamente i competenti servizi svolgono nell’affrontare situazioni difficili nel campo del sociale”. Lo ha detto il sindaco Mario Conoci accogliendo i rifugiati ucraini.

In città arriveranno in totale 35 persone che potranno contare su un alloggio e su servizi di integrazione garantiti da operatori altamente qualificati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it