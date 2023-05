La Polizia locale di Sassari ha denunciato 9 ragazzi, tutti molto giovani, coinvolti in attività di spaccio di droga nelle scuole del centro abitato.

Per sei di loro sono state notificate misure cautelari con l’obbligo della permanenza domiciliare tra le 18 e le 6 del mattino, non potranno frequentare locali di svago, né comunicare tra loro.

Gli stessi, inoltre, sono stati inseriti in un percorso educativo che sarà definito dai servizi minorili dell’Usma al Tribunale sassarese per i minori. Per uno di loro è stata applicata la misura cautelare della permanenza domiciliare.

A denunciare il tutto son stati i dirigenti scolastici che si sono rivolti agli agenti del Comando locale per segnalare il fatto che alcuni studenti, durante le ore di lezione, manifestassero disattenzione e sonnolenza.

Così sono partite le indagini, nel gennaio 2023, dalle quali è emersa l’attività illecita di compravendita di sostanze stupefacenti poco prima dell’ingresso a scuola. A consegnare la “merce” erano giovani provenienti su mezzi pubblici dall’hinterland cittadino di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Lo scambio tra soldi e droga era quotidiano: alcuni di loro la consumavan per strada, altri invece si recavano a scuola con la sostanza nascosta dentro gli zaini.

