Giornata del Volontariato, Claudio Seda: “Momento importante per le associazioni”

Giornata del Volontariato, Claudio Seda: “Momento importante per le associazioni”

La Giornata è stata una occasione per rimarcare l’importanza di chi si occupa in maniera volontaria a far del bene alle persone, e ad aiutarle nei momenti più difficili