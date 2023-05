In occasione dell’inaugurazione di questa mattina della nuova casa dello studente di Cagliari in Viale La Playa, Roberto Mura, capogruppo Psd’Az al comune di Cagliari, ha dichiarato: “Chi come me ha fatto il rappresentante degli studenti sa quanto questa “Casa” sia stata desiderata e attesa. Per anni sembrava solo un auspicio: noi ci abbiamo sempre creduto.”

“Cagliari, città universitaria, – continua Mura – ha bisogno di case dello studente moderne e di una politica degli affitti che tuteli gli studenti e valorizzi il patrimonio dei proprietari. Stiamo lavorando a una proposta proprio su questo”

