Una utilitaria guidata da una donna di 45 anni di Orgosolo con a bordo una ragazza 23enne si è ribaltata ieri sera sulla strada provinciale 58 Nuoro/Orgosolo.

La Peugeot 307, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata più volte finendo la corsa al centro della strada. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro e un’ambulanza del 118, che ha soccorso le due donne, trasportate in codice 2 all’ospedale San Francesco di Nuoro.

La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora.

