Nella giornata odierna, il Movimento 5 Stelle sardo si è incontrato a Tramatza per definire il manifesto politico per la Sardegna del futuro.

Una occasione di confronto per gli iscritti al Movimento, fondamentale per porre le basi di un progetto che guarda alle Regionali del 2024.



Il manifesto prevede dieci soluzioni per una Sardegna competitiva, giusta, identitaria, accessibile, connessa, pulita, innovativa, qualificata, partecipe e aperta. E il coinvolgimento di tutte le forze civiche, autonomiste e progressiste dell’Isola.

“Abbiamo racchiuso in dieci impegni le nostre idee per trasformare la Sardegna, creando le condizioni per affrontare ma soprattutto per costruire con fiducia il nostro futuro” ha commentato Alessandra Todde, leader del Movimento. E data da tanti come candidata governatrice di una coalizione progressista per la conquista della Regione.

