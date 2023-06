La Nazionale italiana di calcio è sbarcata nel pomeriggio di ieri all’aeroporto di Cagliari-Elmas per poi raggiungere il Forte Village. Nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula, gli azzurri prepareranno le sfide di final four della Nations League.

Sarà una lunga settimana per gli uomini allenati dal ct Roberto Mancini, che il 10 giugno scenderanno in campo in una amichevole contro il Cagliari Primavera. A seguire partiranno per l’Olanda dove il 15 giugno incontreranno la Spagna in semifinale.

