Non è un buon risultato quello colto dal Cagliari nella gara d’andata contro il Bari. Il pareggio, figlio di una gara con mille sofferenze e uno strepitoso Radunovic, permette soprattutto agli avversari di avere un doppio vantaggio importantissimo.

Claudio Ranieri, intervistato da Dazn, non ha nascosto la sua amarezza per il risultato poco positivo. “Non ho visto tanti segnali positivi. Siamo andati a strappi. Non pensavo di pareggiarla, sinceramente. A Bari non dobbiamo ripetere gli errori di questa sera“.

Lo sguardo è già a domenica sera. “Dobbiamo cercare di recuperare tutti e poi si vedrà. Sappiamo che dobbiamo vincere, loro hanno due risultati a favore”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it