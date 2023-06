Nel 2023 i sardi spenderanno per abitazione e bollette oltre 344 euro al mese in più rispetto al 2021, tagliando il budget sulle altre voci. È quanto stima Confesercenti, in base ad un’analisi condotta sulla spesa, i redditi e il risparmio delle famiglie negli ultimi quattro anni.

Sulla spesa, le famiglie sarde spenderanno in media 2.426 euro al mese. Sono 210 euro in più rispetto all’ultimo anno prima della pandemia (2.216 euro). Una crescita, però, non dovuta all’aumento dei consumi, ma interamente all’inflazione energetica. Si spende dunque di più acquistando di meno.

Saltano dunque i risparmi. Si stima vengano bruciati circa 6,5 miliardi di euro nel corso del 2023 per sostenere i propri livelli di consumo.

Metà del bilancio poi vanno in spese obbligate. A crescere, in questi quattro anni, sono state soprattutto le spese per l’abitazione e per le utenze che più hanno risentito degli aumenti di energia e gas. Nel 2023 le famiglie spenderanno per questa voce in media 1.153 euro al mese, occupando quasi la metà (il 47,5% contro il 45,8%nazionale) del bilancio familiare.

“La corsa delle tariffe e l’inflazione generata dal caro-energia hanno fermato la ripartenza della spesa dopo la pandemia. Le bollette hanno mortificato oltremodo il potere d’acquisto delle famiglie riducendo gli spazi per altri tipi di consumi“ commenta Gian Battista Piana, direttore di Confesercenti.

