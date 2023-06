Resta alta la tensione nelle carceri della Sardegna. In particolare nella Casa circondariale Bancali di Sassari dove ancora una volta si registra una aggressione ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria.

“E’ uno stillicidio continuo il ripetersi di eventi critici contro il personale di Polizia Penitenziaria in servizio”. Lo denuncia Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Nella giornata di ieri, un detenuto voleva uscire dalla Sezione detentiva in cui è ristretto per andare in un’altra e salutare un altro detenuto, cosa ovviamente non possibile. Al diniego dei poliziotti ha iniziato a insultarli, fino ad opporsi fisicamente. Risultato? Due poliziotti sono stati costretti loro malgrado ad andare in ospedale per una serie di contusioni.

“Io credo che la Polizia Penitenziaria di Bancali e della Sardegna tutta non debba essere messa nelle condizioni di vivere situazioni di alta tensione per i ricatti di alcuni ristretti violenti” conclude Cannas.

