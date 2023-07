Grande adesione in Sardegna allo sciopero dei treni. Secondo i dati forniti dalla Cgil trasporti, nel nord dell’Isola hanno incrociato le braccia il 100% dei ferrovieri, nel sud il 98%. Sono state comunque garantite le tratte previste per obbligo di legge.

“L’altissima adesione anche in Sardegna in occasione di questo secondo sciopero, dimostra che i ferrovieri sono davvero provati per mancanza di personale e per l’assenza di un valido piano di investimenti che possa realmente consentire una adeguata manutenzione del materiale rotabile effettuata dal personale tecnico delle Fs”.

Lo ha spiegato il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu.

