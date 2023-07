Nel quartiere Marina di Cagliari percorsi sicuri per i bambini che vanno a scuola, “negozi amici” per chiedere aiuto in caso di necessità, e punti di incontro tra insegnanti, educatori e associazioni.

Questo l’obiettivo di Accresce, progetto selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Coinvolge l’associazione Efys, l’Università di Cagliari, il Comune di Cagliari, Sardinia Open Data, Inmediazione, Aidos, Unica Radio, F4CR network, Aman e l’istituto comprensivo “Satta Spano De Amicis”

Tra le proposte c’è anche quella di offrire un supporto specifico a chi si occupa di adolescenti. Tra le idee del quartiere c’è anche quella di coinvolgere gli esercenti del rione e dare vita al “negozio amico”: qui si avrà la possibilità di chiamare i genitori, attendere lì il loro arrivo o chiedere aiuto in caso di necessità.

