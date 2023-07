È accusato di aver rubato un telefonino ad una ingegnera 55 enne di Cagliari all’interno del policlinico universitario Duilio Casula di Monserrato, mentre la donna prestava assistenza all’anziano genitore li ricoverato.

Per questo un allevatore 69 enne di Orune, già noto per pregresse vicende, è stato denunciato ieri per ricettazione dai Carabinieri della locale Stazione con l’ausilio dei colleghi di Senorbì.

La vicenda risale allo scorso 6 aprile. In seguito all’indagine intrapresa dopo la denuncia querela della donna, i Carabinieri competenti per territorio hanno svolto gli accertamenti necessari alla localizzazione del telefonino, mentre quelli di Senorbì hanno compiuto la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire nella disponibilità del denunciato il cellulare Samsung A22 che ignoti avevano rubato il 6 aprile scorso.

